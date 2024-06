Dat is fussball voorspelt 1/8e finales op EK: "Derde keer is scheepsrecht voor Rode Duivels"

za 29 juni 2024 06:32

Aan de vooravond van de knock-outfase deed het panel van de vidcast Dat is fussball een aantal voorspellingen. Zwitserland krijgt de voorkeur op Italië, terwijl Spanje en Duitsland weinig problemen zouden mogen kennen. En de Rode Duivels? "Ik hoop op de wederopstanding", zegt podcastmaker Jean-Paul Rison.

Tess Elst ontving Hein Vanhaezebrouck, Jean-Paul Rison en Junior Vertongen. Aan het eind van de aflevering mochten ze beurtelings een van de achtste finales voorspellen. "De moeilijkste is meteen voor mij", zegt Vanhaezebrouck over Zwitserland-Italië. "Ik kies voor Zwitserland, omdat ze spelers gerecupereerd hebben. Al is Italië wel een toernooiploeg." Duitsland zou het dan weer makkelijker hebben. "Ze hadden een slippertje in de laatste groepsmatch, maar het gaat goed komen", aldus podcaster Jean-Paul Rison. Content creator Junior Vertongen ziet Portugal Slovenië verslaan en ook Engeland stoot volgens hem door. "Al hebben ze niet overtuigd", voegt hij toe.

Spanje heeft de meeste indruk gemaakt. Hein Vanhaezebrouck

Noorderbuur Rison voelt zich wat gevangen in Belgisch gezelschap, maar hoopt wel op een wederopstanding van de Rode Duivels. "Driemaal is scheepsrecht", verwijst hij naar recente Franse zeges op het WK en in de Nations League. Vanhaezebrouck ziet weinig problemen voor Spanje. "Alle verdienste voor Georgië, maar Spanje is de ploeg die de meeste indruk heeft gemaakt." De ex-coach van onder meer AA Gent verwacht spanning in Nederland-Roemenië. "Normaal moet dat Nederland zijn. Ze denken dat het geen probleem zal zijn, maar pas op." Tot slot voorziet Rison een plekje voor Oostenrijk in de kwartfinales. "Ik was echt onder de indruk, tijdens alle groepsmatchen. Turkije heeft me niet overtuigd", aldus de podcaster.

Voorspellingen in Dat is fussball 29 juni Zwitserland Italië 29 juni Duitsland Denemarken 30 juni Engeland Slovakije 30 juni Spanje Georgië 1 juli Frankrijk België 1 juli Portugal Slovenië 2 juli Roemenië Nederland 2 juli Oostenrijk Turkije

Kunnen Lukaku en De Bruyne België langs Frankrijk loodsen?

Verdedigend Frankrijk?

Tess Elst en haar gasten gingen nog wat dieper in op het aankomend duel tussen de Rode Duivels en Frankrijk. "We maken sowieso kans", zegt Junior Vertongen. Ook Frankrijk maakte nog geen verpletterende indruk op dit EK. Het kon in drie matchen maar twee keer raak treffen en dat was dankzij een owngoal en een strafschop. "Ze hebben wel kansen gehad", nuanceert Jean-Paul Rison. "Het is een wonder dat Frankrijk nog geen veldgoal maakte." "Ik ben ook benieuwd hoe fris Mbappé is na zijn neusbreuk. We zullen zien."

Het zit in de natuur van Frankrijk om verdedigend te spelen. Hein Vanhaezebrouck

Vanhaezebrouck voorspelt een verdedigend Frankrijk. "Het zit in hun natuur. Ze gaan met plezier inzakken als België de bal heeft." "Ik ben nog steeds niet overtuigd van België", vertelt Junior Vertongen. "We zijn de underdog, dus het kan zijn dat de spelers zeggen dat ze zich niet laten doen." Met een Nederlander aan tafel droomt het panel nog hardop van een finale tussen Oranje en de Rode Duivels. "De kans is miniem, maar niet nihil", besluit Vanhaezebrouck.

"Stad met langste bar ter wereld"

Jean-Paul Rison werpt ook nog een blik op Düsseldorf, waar de match wordt gespeeld. De Nederlander bezocht al alle speelsteden. "De lokale horeca had Nederland-België nog leuker gevonden. Düsseldorf heeft geweldige kroegen. Het ligt aan de Rijn en daar zijn er ook gigantische schermen." Over het stadion is Rison dan weer minder enthousiast. "Dat is helemaal niks. Als ze het blauw maken is het als een Zweeds warenhuis."