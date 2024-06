Jonge Belgian Lions verliezen Derby der Lage Landen

De Belgische basketbalmannen hebben vanmiddag een oefenwedstrijd op bezoek in Nederland verloren. De Belgian Lions, die met een jonge selectie speelden, gingen in Den Haag met 61-54 (rust: 26-25) onderuit.

Voor de Belgian Lions van Dario Gjergja staat er komende zomer geen groot toernooi op het programma. Ze werken daarom momenteel een stage (Summer Camp) af met als uitvalsbasis Louvain-la-Neuve.

Afgelopen woensdag versloegen ze Ivoorkust in Eigenbrakel met 88-63.

Komende woensdag is er een nieuwe oefenpot tegen Oranje voorzien. Ditmaal in Sportcampus Lange Munte in Kortrijk.