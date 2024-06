VIDEO - Hét sleutelmoment in Nederland-Frankrijk: werd goal van Simons terecht afgekeurd?

Dolle vreugde bij Nederland en Xavi Simons na de 1-0 tegen Frankrijk, maar die vreugde was van korte duur. Denzel Dumfries stond buitenspel bij het schot van zijn landgenoot, maar nam hij daarbij ook deel aan het spel? Na lang aarzelen besloot dat VAR dat de goal terecht afgekeurd werd.

Ook in de nabespreking van Nederland-Frankrijk was de afgekeurde goal uiteraard een belangrijk gespreksonderwerp.

"Naar de letter van het reglement is het een juiste beslissing, maar ik vind het toch jammer", zegt Steven Defour.

"We weten allemaal dat Maignan nooit aan die bal zal geraken", voegt Union-speler Noah Sadiki eraan toe.



"Filip Joos zei het mooi in zijn commentaar", herinnert Youri Mulder zich. "Dumfries verhinderde de duik die er nooit is gekomen."