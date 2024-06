VIDEO - Nog voor de aftrap is gegeven, trekt Cristiano Ronaldo al een ferme sprint

Cristiano Ronaldo (39) heeft dankzij zijn basisplaats tegen Tsjechië zijn aantal EK-deelnames op 6 gezet. De Portugees blijft ontzettend gretig, zo bewees hij ook tegen de Tsjechen. Zijn ploegmaats moesten de bal nog in het spel brengen of CR7 was al bijna naar het vijandige doel gesneld.