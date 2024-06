Belgian Cat Serena-Lynn Geldof verruilt Zaragoza voor Badalona

Serena-Lynn Geldof maakt de overstap van Zaragoza, waar ze de afgelopen twee seizoenen aan de slag was. Met de club uit Aragon veroverde de Belgische in 2023 de Spaanse beker.

Dit seizoen werd Zaragoza derde in de Spaanse basketbalcompetitie, waardoor het zich plaatste voor de play-offs. Daarin haalde het de halve finales, waarin het verloor van latere winnaar Valencia.

Ook in de finale van de Spaanse beker was Valencia de boosdoener. In de EuroLeague verloor Zaragoza dan weer in de kwartfinales van het Turkse CBK Mersin.

Geldof kwam in een eerder stadium van haar carrière uit voor Miami Hurricanes (2016-2018), Namen (2018-2020) en de Spaanse clubs Cadi La Seu (2021) en Campus Promete (2022).

De center maakt deel uit van de Belgische nationale ploeg, die vorig jaar Europees kampioen werd, en werd door bondscoach Rachid Meziane ook geselecteerd voor de Olympische Spelen in Parijs van komende zomer.