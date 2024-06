Zegen voor basketbalclub Oostende, maar vloek voor de refs: wie is succescoach Dario Gjergja?

wo 5 juni 2024 16:08

Lucky number 13. Al voor de dertiende keer op een rij heeft Oostende zich tot landskampioen gekroond in het basketbal. De architect van die hegemonie? Dario Gjergja, een opvallende Kroaat die bij àlle titels aan het roer stond. "Hij heeft de pure klasse van een basketbaldier", klinkt het in Sporza Daily.

13 titels op een rij verzamelen als trainer? Dan ben je ongetwijfeld een meestertacticus. Dario Gjergja, coach van BC Oostende, oogst dan ook overal lof na alweer nieuw succes. "De reeks die hij neerzet, is echt straf", opent Christophe Vandegoor in Sporza Daily. "Dit jaar waren ze niet zo dominant", vindt de analist. "Ze waren kwetsbaar en in de finale kregen we telkens een close game. Maar uiteindelijk doen we toch weer dezelfde vaststelling: Oostende is niet van de troon te stoten." Op die troon kampeert Oostende al sinds het seizoen 2011-2012. "En dat kan niet zonder een hele goeie kapitein aan het roer", onderstreept ook basketbalicoon Rik Samaey nog eens het belang van de eigenzinnige Kroaat.

Gjergja moet ieder jaar nieuwe spelers inpassen, want zijn team wordt gevolgd door ploegen uit betere competities. Maar daar slaagt hij telkens in. Rik Samaey

Dat Gjergja bij Oostende een mooi budget ter beschikking heeft, speelt uiteraard een rol. "Maar hij heeft ook gewoon het talent om goeie spelers aan te trekken", ziet Vandegoor. "Hij is een echte aantrekkingspool." "En de druk is er hoe dan ook ieder jaar opnieuw", claimt Samaey. "Daarbovenop moet hij ook ieder jaar nieuwe spelers inpassen, want zijn team wordt gevolgd door ploegen uit betere competities. Maar daar slaagt hij telkens in." Alleen: de opvallende Kroaat heeft intussen een beetje zijn reputatie tegen tijdens wedstrijden. "Dan is hij plots zó bezeten", beschrijft gewezen politicus Johan Vande Lanotte het. Hij kan het weten, want hij is al decennialang betrokken bij het bestuur van de club.

Gjergja is nooit bang om zijn woede te uiten.

Gek of geniaal?

Als een gek, zo wordt hij soms omschreven. Maar onlangs gaf hij aan dat hij het beu is om die perceptie mee te hebben. "Als er een match is, kan je inderdaad weinig aan hem doen", oordeelt Samaey. "Je kan je daaraan ergeren, maar het is wat het is. Ik heb altijd in de ploeg gezegd: ofwel aanvaard je dat, ofwel niet. Maar veranderen ga je hem niet meer." Een uitspraak waar Vande Lanotte zich helemaal in kan vinden. "Hij reageert soms openlijk tegen de refs en we hebben hem al gezegd van 'Dario, probeer dat toch wat minder te doen, dat is toch overdreven. Dat hoeft niet.'" "Maar goed, Je mag een persoon zijn karakter niet veranderen. Dan verliest hij een stuk van zijn eigenheid, zijn authenticiteit, zijn drive. Dus het is iets wat is en zo zal het altijd blijven bij hem." "Hij ziet fouten ook gewoon vaak eerder dan de scheidsrechter. Dan roept hij al 'fout', nog voor de ref iets kan doen. Dat irriteert hen dan. Maar eigenlijk is het een gave, hij ziet het spel onmiddellijk."

Ik heb al gemerkt dat Van Rossom en Gillet Gjergja soms moeten kalmeren. Christophe Vandegoor

Hebben de felle reacties van de coach dan geen invloed op zijn spelers? "Ik heb al gemerkt dat Van Rossom en Gillet Gjergja soms moeten kalmeren", oppert Vandegoor. "Maar Sam (Van Rossom, red.) laat de vraag zelf vaak in het midden. Ik heb het ook eens aan Simon Buysse gevraagd. Hij noemt dat de pure klasse van een basketbaldier." "Hij bereidt samen met zijn staff alles tot in de puntjes voor. Als het dan niet gebeurt zoals hij het heeft voorgekauwd, dan springt hij uit zijn vel."