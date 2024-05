Titelfavoriet Boston weer stapje dichter bij NBA-finale na tweede zege tegen Indiana

In de NBA hebben de Boston Celtics een nieuwe stap gezet richting de NBA-finale. De titelfavoriet versloeg de Indiana Pacers een tweede keer voor een 2-0-voorsprong in de Conference Final van het Oosten. Bij Boston was man-in-vorm Jaylen Brown goed voor 40 punten.

Na de nipte zege woensdag heeft Boston vrijdag opnieuw de maat genomen van Indiana. In de eigen TD Garden wonnen de Celtics dit keer comfortabeler: 126-110.

Boston had de hele wedstrijd de controle tegen de Pacers. Aan de rust leidde het al met 57-51, dankzij alweer een uitstekende Jaylen Brown vergrootte het die voorsprong nog in de tweede helft.

Brown, die in de eerste wedstrijd tegen Indiana al van goudwaarde was met een cruciale driepunter om overtime af te dwingen, was dit keer goed voor 40 punten. Daarmee ging hij Jayson Tatum en Derrick White, beiden met 23 punten, vooraf.

Bij de Pacers kwam sterspeler Tyrese Haliburton nooit echt onder stoom, ploegmaat Pascal Siakam kon met 28 punten het tij niet keren.

Boston leidt nu met 2-0 in de Conference Final van het Oosten. Het komt zo weer een stapje dichter bij een nieuwe NBA-finale.

De laatste keer dat de Celtics, samen met de LA Lakers de recordkampioen in de NBA met 17 titels, de eindstrijd haalde was in 2022. De laatste titel dateert wel al van 2008 met de Big Three: Kevin Garnett, Paul Pierce en Ray Allen.