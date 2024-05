Titelhouder Italië rekent niet meer op Verratti, Locatelli en Immobile voor EK

De Italiaanse bondscoach Luciano Spalletti heeft een voorlopige kern van 30 spelers opgeroepen voor het EK in Duitsland. Daarin is geen plaats voor onder meer Marco Verratti. Er zullen later nog 4 spelers uit de boot vallen.

Spalletti had geen plaats in zijn selectie voor middenvelders Marco Verratti (Al-Arabi) en Manuel Locatelli (Juventus) en aanvaller Ciro Immobile (Lazio).

Het drietal speelde drie jaar geleden nog een belangrijke rol op weg naar de Europese titel. Verratti werd niet meer opgeroepen na zijn transfer vorige zomer naar Qatar. Immobile kreeg in september vorig jaar voor het laatst een selectie en Locatelli was er in maart nog bij.

Wie er verrassend genoeg wel van de partij is, is Nicolo Fagioli. De Juventus-middenvelder vierde pas maandag zijn rentree na een schorsing van zeven maanden voor zijn aandeel in een gokschandaal.

Italië werd op het EK ingedeeld in groep B, de zogenaamde 'groep des doods'. De Italianen openen op zaterdag 15 juni in Dortmund tegen Albanië. Nadien treffen de Azzurri nog Spanje, op 20 juni in Gelsenkirchen, en Kroatië, op 24 juni in Leipzig.

De Italiaanse selectie reist op 10 juni af naar Duitsland. Voordien oefenen ze nog tegen Turkije (4 juni) en Bosnië (9 juni).

De ruime voorselectie van Italië