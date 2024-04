Zwemmer Lucas Henveaux past met oog op Parijs voor EK: "Alles in functie van de Spelen"

do 18 april 2024 18:53

Lucas Henveaux zal niet aan de Europese zwemkampioenschappen in Belgrado (17-23 juni) deelnemen. De 23-jarige Luikenaar kiest in aanloop naar de Spelen in Parijs (27 juli-4 augustus) voor de Sette Colli-meeting in Rome.

De Olympische Spelen zijn dit seizoen het hoofddoel voor de meeste atleten en dus ook voor Lucas Henveaux. En daarvoor moet het EK zwemmen wijken. De Belg verkiest een meeting in Rome boven het EK in Belgrado. "In Rome kan ik al mijn proeven op 3 dagen afwerken, dat is beter. In Belgrado zou ik een maand voor de Spelen een hele week aan de slag zijn", legt Henveaux uit. Ook in Italië zal Henveaux in een mooi deelnemersveld terechtkomen. "Voor veel landen is het de traditionele afspraak voor de zomerkampioenschappen van start gaan." "Italië zal er met een sterk team aanwezig zijn, mijn trainingsgroep is er ook. Vooral op de halflange afstand verwacht ik veel tegenstand. De 400 meter zou er zelfs sterker kunnen zijn dan op het EK. Ik kan me er dus met de concurrentie meten, zonder de druk van een kampioenschap te voelen."

In Rome kan ik me meten met de concurrentie zonder de druk van een kampioenschap te voelen. Lucas Henveaux