FC Barcelona krijgt boete voor racistisch gedrag van supporters in Champions League

Twee aanhangers van Barcelona werden op 10 april opgepakt voor het brengen van de nazigroet in het Parc des Princes. Ze zouden ook oerwoudgeluiden hebben gemaakt.



Beide personen werden na een poos weer vrijgelaten, maar de verdachte die de nazigroet bracht, zal zich later voor het Franse gerecht moeten verantwoorden.



De UEFA legt FC Barcelona ook een verbod op om voor zijn volgende uitwedstrijd in het kader van een UEFA-competitie tickets te verkopen, al geldt het hier om een voorwaardelijke sanctie van een jaar.



Barcelona won vorige week met 2-3 in Parijs maar verloor dinsdag de return met 1-4. PSG kwalificeerde zich zo voor de halve finales, waarin het Borussia Dortmund treft.