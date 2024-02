Golazo lanceert Kelvin Kiptum Foundation na tragische dood van de wereldrecordhouder op de marathon

Op 12 februari verloor de sportwereld een icoon. De Keniaanse marathonloper Kelvin Kiptum verloor de controle over het stuur en belandde met zijn auto tegen een boom.

Kiptum was de enige die 3 marathons onder de 2u02' liep, in zijn eerste 3 marathons nota bene. Met een toptijd van 2u00'35" mocht Kiptum zichzelf ook wereldrecordhouder noemen.

Om de nagedachtenis aan Kiptum in leven te houden en om zijn familie en omgeving te ondersteunen, lanceert zijn Belgische managementbureau Golazo de Kelvin Kiptum Foundation.

Een deel van het fonds wordt aan de familie gegeven, de rest wordt besteed aan plannen en ideeën die Kiptum zelf had op het vlak van investeringen in het onderwijs en de trainingsinfrastructuur in Kenia.

Golazo brengt alvast zelf de eerste 50.000 euro in het fonds. Dat is 1 euro voor elke deelnemer van de NN Marathon Rotterdam (half april 2024) waar Kiptum aan de start zou hebben gestaan.

Kelvin Kiptum werd vandaag begraven in zijn geboortedorp Chepkorio in het westen van Kenia. Honderden mensen kwamen de marathonloper een laatste groet brengen, onder wie World Athletics-voorzitter Sebastian Coe en de Keniaanse president.