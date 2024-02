15 punten van Julie Vanloo volstaan niet voor Galatasaray, Final Four EuroCup is ver weg

Julie Vanloo heeft nog heel wat werk aan de winkel als ze met Galatasaray de Final Four van de EuroCup wil halen. De Turken begonnen sterk aan hun kwartfinale bij Girona, maar daarna liep de schade steeds hoger op: 77-64.

Emma Meesseman is niet de enige Belgische basketbalspeelster die furore maakt bij een Turkse club. Julie Vanloo speelde met 15 punten weer een cruciale rol bij Galatasaray, al verloor het wel met 77-64 in Girona.

Vanloo begon de match sterk, met haar handelsmerk de driepunter. Later zou haar gemiddelde wel kelderen. Ze eindigde uiteindelijk met 3 geslaagde driepunters op 9 pogingen. Bovenop haar 15 punten gaf Vanloo ook 6 assists en plukte ze 3 rebounds.



Met Hind Ben Abdelkader kwam er nog een tweede Belgische in actie bij Galatasaray. Zij voegde 7 punten toe aan het Turkse totaal.



Volgende week donderdag mag Galatasaray proberen in eigen huis 13 punten goed te maken tegen de Spanjaarden.