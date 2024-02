WK zwemmen: Geen 2e finale voor Lucas Henveaux, die in halve finales 200m vrije slag strandt

Geen tweede stunt voor Lucas Henveaux. Onze landgenoot is er maandag niet in geslaagd om zich te plaatsen voor de finale van de 200 meter vrije slag op de wereldkampioenschappen zwemmen in Doha.



In de tweede halve finale tikte de 23-jarige Henveaux als zesde aan in 1'46"75, de elfde chrono op zestien halvefinalisten. Zijn Belgisch record bedraagt 1'46"31, op 21 april 2023 gezwommen op het BK in Antwerpen. Eerder op de dag liet Henveaux in de reeksen 1'46"93 optekenen. De scherpste chrono kwam op naam van de Litouwer Danas Rapsys: 1'44"96.



Om een ticket te veroveren voor de Olympische Spelen in Parijs is 1'46"26 of sneller vereist. Op de 400 meter vrije slag is Henveaux al zeker van olympische kwalificatie.