BEKIJK: Zonder MVP Joel Embiid gaat Philadelphia onderuit in Portland

De 76ers kwamen gehavend aan de start. Ze misten MVP en de huidige NBA-topschutter Embiid met een knieblessure. En ook Maxey, hun tweede meest doeltreffende speler, was er door een pijnlijke enkel niet bij.

Een kans dus voor Portland en die kans hebben de Trail Blazers ook gegrepen. Aan de rust had de thuisploeg een bonus van 3 punten, maar vooral in de tweede helft presteerde Portland sterk. De 130-104-eindstand was meteen ook hun ruimste zege van het seizoen. En het was ook pas de 5e zege in de afgelopen 16 wedstrijden.

Jerami Grant was de uitblinker bij Portland met 27 punten, en Malcolm Brogdon volgde met 24 punten en 9 assists. Onze landgenoot Toumani Camara stond 16 minuten op het parket en was goed voor 6 punten, 3 assists en 3 rebounds.