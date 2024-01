BEKIJK: In minder dan 1 minuut en 7 seconden kroont Dries De Caigny zich tot Belgisch kampioen banden wisselen

De laatsten zullen de eersten zijn. Als allerlaatste deelnemer kwam Dries De Caigny dit weekend zijn kans wagen op het BK banden wisselen, dat georganiseerd werd op Velofollies aan de stand van Sporza en Vive le Vélo.

De Caigny kwam met een reputatie, want hij had al 2 Belgische titels op zak. De fietsenhersteller van beroep - of wat had u gedacht - overvleugelde ook dit keer de concurrentie en klokte af op 1 minuut, 6 seconden en 97 honderdsten. Daarmee was hij bijna 6 seconden sneller dan de nummer 2.

Ook voormalig Belgisch kampioen wielrennen Dries De Bondt gooide hoge ogen. De 32-jarige profrenner, dit seizoen aan de slag bij Decathlon-AG2R, liet zien dat hij naast heel snel fietsen ook heel snel banden kan wisselen. De Bondt werd uiteindelijk 6e in het klassement met 1'35"35.