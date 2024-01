Messi verrassend weer Speler van het Jaar, Courtois en De Bruyne in beste elftal op FIFA Awards

In oktober won de Argentijn al de Ballon d'Or, maar toen werd zijn wereldtitel met Argentinië nog in rekening gebracht. Voor de FIFA-awards telden alleen de prestaties tussen 19 december 2022 en 20 augustus 2023 mee.

Ook een Belg maakte kans op een FIFA-award, maar net als vorig jaar greep Thibaut Courtois net naast de prijs voor Doelman van het Jaar. Ederson, het sluitstuk van Manchester City, ging met de award aan de haal.

Courtois kreeg wel net als vorig jaar een plek in het Team van het Jaar. Ook Kevin De Bruyne prijkte in het sterrenelftal. Voor de middenvelder van Manchester City was het al de vierde keer op een rij.

Manchester City, dat de treble pakte, was goed vertegenwoordigd, want ook Kyle Walker, John Stones, Ruben Dias, Bernardo Silva en Erling Haaland kregen een plekje. Jude Bellingham (Real Madrid), Lionel Messi (Inter Miami), Kylian Mbappé (PSG) en Vinicius Junior (Real Madrid) eisten de andere plaatsen op.

En het Man City-feest was nog niet gedaan, want Pep Guardiola werd voor de tweede keer in zijn carrière verkozen tot de beste coach. In 2011 viel de eer hem al eens te beurt als coach van Barcelona.

Bij de vrouwen werd de Engelse bondscoach Sarina Wiegman al voor de vierde keer in de bloemetjes gezet. Eerder won ze al in 2017, 2020 en 2022.