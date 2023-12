Hugo Lloris goes America en ruilt Tottenham voor Los Angeles FC

Hugo Lloris ruilde in de zomer van 2012 Olympique Lyon in voor Tottenham Hotspur, waarvoor hij in 447 wedstrijden tussen de palen stond. Negen jaar lang was hij er aanvoerder.

De Fransman, die zich in 2018 tot wereldkampioen kroonde, schopte het in 2019 met Tottenham tot in de finale van de Champions League. Daarin was Liverpool met 2-0 te sterk.

Dit seizoen kwam Lloris niet meer aan spelen toe onder Ange Postecoglou. Guglielmo Vicario staat in doel bij de Noord-Londenaren, Fraser Forster is de tweede keeper.

Zondag brengt Tottenham een eerbetoon aan Lloris tijdens de rust van de thuiswedstrijd tegen Bournemouth.

Los Angeles FC verloor eerder deze maand met 2-1 van Columbus Crew in de finale van de play-offs in de MLS. Vorig jaar kroonde LAFC zich tot MLS-kampioen.

Bij zijn nieuwe club ondertekende Lloris een eenjarig contract, met opties voor 2025 en 2026.