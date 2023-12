Union speelt tussenronde tegen EL-winnaar Frankfurt, Gent treft Israëlische tegenstander in Conference League

Er zitten maandag slechts 2 Belgische clubs in de balletjes: KAA Gent en Union. Club Brugge won immers zijn groep in de poulefase van de Conference en is daardoor rechtstreeks geplaatst voor de 1/8e finales.



AA Gent is als nummer 2 van zijn poule reekshoofd bij de loting en treft een afvaller uit de Europa League. Ajax, Betis en Olympiakos lijken daarbij op papier de moeilijkste tegenstanders.



Union is geen optie voor de Buffalo's, want clubs uit hetzelfde land kunnen elkaar niet treffen in deze fase van het toernooi.