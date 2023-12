BEKIJK: Zelfs in complete duisternis heeft Red Bull minder dan 3 seconden nodig voor een pitstop

F1-team Red Bull staat al jarenlang bekend om zijn bliksemsnelle pitstops. Om het vakmanschap van de pit crew op de proef te stellen, hebben ze dat nu ook eens gedemonstreerd in het donker. Na 10 pogingen was het doel bereikt om een pitstop in minder dan 3 seconden uit te voeren: de chrono klokte af op een verbluffende 2"84, slechts een seconde langzamer dan hun teamrecord tijdens de GP van Brazilië in 2019. Bekijk hier de beelden van de pitstop in het donker.