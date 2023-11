MULTILIVE CL: Arsenal schiet met scherp, Real scoort het maximum

Deze Champions League-avond was goed voor 31 doelpunten. Arsenal denderde over Lens heen (6-0). Ook in drie andere wedstrijden vielen er 6 goals. Niet in de match van Bayern. De Duitsers zijn hun maximum kwijt na een 0-0 tegen Kopenhagen.

groep A

Niet voor het eerst dit seizoen heeft Manchester United een comfortabele voorsprong uit handen gegeven. Het stond 0-2 en 1-3 voor in Istanbul. Toch kwam Galatasaray langszij. Met dank aan Chelsea-huurling Ziyech en aan Aktürkoglu. Die laatste kwam basisspeler Dries Mertens vervangen.

Bayern München had zich al verzekerd van een plaats bij de laatste 16, maar tegen Kopenhagen stokte de motor voor het eerst dit seizoen. In de slotminuten hoopten de fiere Duitsers op een penalty, de VAR en scheidsrechter Frappart beslisten er ander over.

groep B

Yorbe Vertessen heeft een hoofdrol gespeeld in de remontada van PSV. De Nederlanders stonden 2 goals in het krijt in Sevilla, supersub Vertessen zorgde mee voor de ommekeer. Eerst dwong hij Sevilla-speler Gudelj tot een owngoal, daarna gaf hij Pepi de 2-3 aan.

Na een doelpuntenkermis is Arsenal zeker van kwalificatie en groepswinst. Het Engelse topteam schoot met scherp tegen Lens. Bij de rust stond het al 5-0. In de tweede helft kwam er nog een doelpunt bij. Een evenaring van de grootste clubzege in de Champions League (7-0) bleef net uit.

groep C

Real Madrid blijft door de Champions League flitsen. Tegen Napoli boekte de Koninklijke een 5e zege in 5 matchen. In de slotfase zorgde de 19-jarige Nico Paz voor de verlossing (3-2). Halfweg de eerste helft had de 20-jarige Jude Bellingham al zijn 10e Champions League-doelpunt gemaakt.

In de strijd om het Europa League-ticket hebben Braga en Union de punten gedeeld. Met z'n tienen haalden de Portugezen een doelpunt van de Duitse international Gosens op: 1-1.

groep D

Joao Mario dacht lang dat hij de match van zijn leven gespeeld had. Tegen zijn ex-ploeg maakte hij een loepzuivere hattrick: 3-0. In de tweede helft kwam Inter met het antwoord, Joao Mario hoefde de wedstrijdbal niet. Benfica veegt wel de 0 weg in de Champions League. Zo blijft Antwerp als enige met lege handen achter in het kampioenenbal.

Ook Sociedad en Salzburg hebben het op een gelijkspel gehouden. De strijd om de eerste plaats in groep D blijft onbeslist. Sociedad en Inter gaan allebei de slotspeeldag in met 11 punten. Op 12 december staan de twee tegenover elkaar in Milaan. Salzburg is op weg naar de Europa League.