Aftellen naar het EK veldlopen in Brussel: "Het mooiste parcours ter wereld"

Elise Vanderelst en Ruben Verheyden werden 10 dagen geleden allebei Belgisch kampioen op de korte cross. Over opnieuw 10 dagen moeten ze de speerpunten worden van de Belgische ploeg op de gemengde estafette op het EK in Brussel.

"Ik zou niet zeggen dat ik nu al een olympische vorm heb, maar toch behoorlijk goed voor de tijd van het jaar", zegt Vanderelst.

"Het is een parcours dat mij moet liggen, met veel klimmen en dalen."

"We moeten zeggen dat dit het mooiste parcours ter wereld is", lacht Verheyden. "Maar het wordt wel een échte cross, met modder en veel hoogtemeters. En dat met het Atomium op de achtergrond."

Gestuwd door het thuispubliek zouden de Belgen wel eens naar de medailles kunnen lopen. "Het hangt natuurlijk ook af wie er bij de andere landen starten."

"Je kunt de individuele pistetijden vergelijken", zegt Verheyen. "Maar in Brussel lopen we niet op een piste, maar bergop en in de modder."

"We hebben de voorbije 2 jaar telkens gezegd dat we voor een medaille gingen. 2 jaar geleden pakte dat goed uit met brons, vorig jaar waren we 7e. Ik denk dat ook nu alles tussen de 8e-9e plaats en de zilveren medaille mogelijk is."