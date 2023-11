AA Gent moet in Servië tegen Maccabi Tel Aviv spelen zonder publiek

Door de oorlog van Israël tegen Hamas in Gaza is voetballen in Israël helemaal niet aan de orde.



Na een maand pauze hervatten de Israëlische clubs vorige week hun Europese campagne. Haifa in de Europa League tegen Villarreal in Cyprus, Maccabi in de Conference League tegen Loehansk in Polen.



De UEFA maakte bekend dat Haifa op 30 november tegen Rennes speelt in het Stadion Rajko Mitic in Belgrado.



Op 25 november speelt Tel Aviv zijn thuismatch tegen Loehansk in de TSC Arena in Backa Topola. Op 14 december, op de laatste speeldag van de groepsfase, is daar ook AA Gent te gast.



Tel Aviv staat tweede in Groep B met 6 punten uit 3 wedstrijden, op 4 punten van leider AA Gent, dat 1 match meer speelde.