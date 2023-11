Marokko rekent op El Khannouss en Tissoudali in WK-voorronde

Op donderdag 16 november bekampt Marokko normaal Eritrea in eigen land in Agadir, maar de bond van dat land heeft laten verstaan dat het zich om financiële redenen overweegt terug te trekken.



Vijf dagen later, op 21 november zijn de Leeuwen van de Atlas aan de slag in Dar es Salaam, de grootste stad van Tanzania.



De 19-jarige El Khannouss telt 6 caps, de eerste kwam er op 17 december in de kleine finale van de Wereldbeker 2022. De 30-jarige Tissoudali droeg het shirt van zijn land al 11 keer, te tellen vanaf januari 2022. Hij was goed voor 2 goals. Door een zware knieblessure zag hij het WK aan zijn neus voorbijgaan.



Marokko, dat 4e werd op het WK, is het eerste Afrikaanse land op de FIFA-ranking (13e). Het ontmoet in WK-kwalificatiegroep E Eritrea (geen ranking), Tanzania (121e), Zambia (81e), Congo (106e) en Niger (129e).



De groepswinnaar plaatst zich voor de eindronde in 2026 in de VS, Canada en Mexico, waar 48 landen mogen meedoen in plaats van de 32 tot vorig jaar.



De tweede van de groep speelt een Afrikaanse barrage voor een ticket voor een andere barrage tegen een tegenstander van een andere confederatie. De winnaar daarvan mag ook naar het WK.