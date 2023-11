NBA: Masterclass van Nikola Jokic, Knicks verpesten Clippers-debuut van James Harden

De Denver Nuggets misten tegen New Orleans spelverdeler Jamal Murray, maar de afwezigheid van de Canadees werd uitstekend opgevangen door rookie Julian Strawther. De jonge guard had met 21 punten vanaf de bank een belangrijk aandeel in de 134-116-zege van de kampioen.

De grote uitblinker bij de Nuggets was eens te meer Nikola Jokic. De Serviër was met 35 punten, 14 rebounds en 12 assists goed voor een triple-double, de 108e in zijn NBA-carrière.

Jokic doet daarmee beter dan huidige Dallas-coach Jason Kidd en Lakers-ster LeBron James, al had de tweevoudige MVP wel 813 wedstrijden minder nodig dan James om tot 108 triple-doubles te komen.