BEKIJK: Heerlijk duel tussen Alonso en Perez mondt uit in een fotofinish

In het wielrennen krijgt u regelmatig een fotofinish te zien. Gisteren kwamen Formule 1-rijders Fernando Alonso en Sergio Perez zij aan zij de streep over in de GP van Brazilië. Alonso won het duel om de 3e plaats met een bonus van amper 5 honderdsten. Achteraf feliciteerden ze mekaar voor de "mooie show".