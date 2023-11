Max Verstappen overleeft incidentrijke start in Brazilië, Alonso en Perez zorgen voor vuurwerk met drag race

"Voor mij voelden de laatste minuten als 30 ronden", zucht Fernando Alonso na het intense duel met Sergio Perez.

"Toen hij me voorbijstak, dacht ik dat het voorbij was, maar ik vocht terug."

Met een drag race tot op de streep bezorgt hij Aston Martin een onverhoopte podiumplek. "Het is leuk voor het team, want we kende moeilijke tijden de afgelopen races."