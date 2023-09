Titelverdediger België loot Polen, Litouwen en Azerbeidzjan in voorronde EK 2025

Drie maanden na de Europese titel van de Belgian Cats is er geloot voor de kwalificaties van het EK vrouwenbasketbal 2025. Meesseman en co. belandden in groep C met Polen, Litouwen en Azerbeidzjan. De 8 groepswinnaars en de beste 4 tweedes mogen naar de eindronde in Duitsland, Griekenland, Italië en Tsjechië.