Yves Ngabu mept zich naar de wereldtitel bij de cruisergewichten

De 34-jarige Ngabu (21-2-0) was de uitdager van regerend wereldkampioen cruisergewicht Floyd Masson (31) uit Australië (15-0-0).

Ngabu toonde in het hol van de leeuw, in het Eaton Hill Hotel in Brisbane, Australië, geen enkele vorm van spanning of twijfel.

Na een gelijkopgaande eerste ronde nam hij de touwtjes in handen. Met een aanvallende en versmachtende stijl dwong hij Masson steeds meer de hoeken in.

In de derde ronde begon de Australiër hevig te bloeden aan de wenkbrauw. Een teken aan de wand. Ngabu kreeg een mikpunt en bleef hem bestoken.

De kamp werd nadien even stilgelegd om Masson weer op te lappen, maar in de zesde ronde moest hij definitief het onderspit delven.

Ngabu mepte Masson tegen de grond, waarna de scheidsrechter het welletjes vond.

Na drie Europese titels, heeft Ngabu nu dus ook zijn eerste wereldtitel beet in de cruisergewichten.

"Ik wil de kampioen bedanken voor de kans om deze kamp te houden", klonk het nadien in de ring bij onze landgenoot.



"Het was in de sterren geschreven. Dit moest mijn avond worden, en ik heb het gedaan!"