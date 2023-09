Op vrijdag komt het kruim van de atletiek opnieuw naar Brussel voor de Memorial Van Damme. Elke dag blikken we met een Belgische topper vooruit naar deze topmeeting. Onze bronzenmedaillewinnaar op de marathon van de Olympische Spelen in Tokio en het WK in Eugene, Bashir Abdi, bijt de spits af en stelt zijn helden voor.