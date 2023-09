Remco Evenepoel en 9 dagen Vuelta: een tirade, een explosie, een val, een dipje en een goed gevoel

Dat Remco Evenepoel tot dusver een van de smaakmakers van deze Vuelta is, is nog zacht uitgedrukt. Rugnummer 1 kleurt elke dag. In Barcelona stond zijn gezicht op onweer, in Andorra won hij (en kwam hij ten val). Het rood gaf hij dan weer af na een dipje, maar de voorbije dagen imponeerde de titelverdediger weer bergop. Hij sloot de eerste week dan ook af met "een positief gevoel". Bekijk hier een montage van het eerste deel van zijn Vuelta.