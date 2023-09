BEKIJK: In de Vuelta moet het peloton naar de finish zoeken in de dichte mist en in de modder

Daags voor de rustdag zet het peloton in de Vuelta koers naar de Alto de Caravaca de la Cruz, waar de zichtbaarheid beperkt is door de mistbanken. De finish is bovendien een modderpoel geworden door auto's die de vettigheid meesleuren van een parking kortbij. Al is er nog wat tijd om het boeltje schoon te vegen. Kijk hier naar beelden van de slotkilometers.