Niet Kevin De Bruyne maar Erling Haaland is de UEFA Speler van het Jaar

Kevin De Bruyne was voor de 4e keer genomineerd voor de trofee van UEFA Speler van het Jaar, maar voor de 4e keer greep hij ernaast. Niet ten koste van Lionel Messi (een van de 2 andere genomineerden), maar van Erling Haaland, zijn ploegmaat bij Manchester City.



Samen waren ze belangrijke bouwstenen van de ploeg die de treble wist te winnen, met de Champions League als kroonstuk. Dat De Bruyne in de finale vroeg geblesseerd moest afhaken en zo niet kon schitteren zal hem bij de verkiezing geen deugd gedaan hebben.



Bij de vrouwen ging Aitana Bonmati met de trofee lopen. Zij werd onlangs wereldkampioen met Spanje en won met Barcelona ook de Champions League.



Het was Sarina Wiegman, die voor de 2e keer de prijs voor beste coach bij de vrouwen in de wacht sleepte, die in haar speech de aandacht vestigde op de woelige situatie in Spanje.



"Ik wil deze trofee opdragen aan de Spaanse ploeg", zei de Nederlandse bondscoach van Engeland. "Zij hebben de wereld gecharmeerd op het WK en het team verdient het om gevierd te worden."