Steve Guerdat springt foutloos naar Europese jumpingtitel

clock 16:43

16 uur 43. Steve Guerdat pakt Europese titel, Olivier Philippaerts 21e. De Zwitser Steve Guerdat (41) is in Milaan Europees kampioen jumping geworden. Voor de finale, die over twee omlopen werd gesprongen, stond Guerdat op de tweede plaats, na de Zweed Jens Fredricson (Markan Cosmopolit), die vrijdag al goud won met het team. In de eerste ronde kreeg Fredricson een springfout, Guerdat bleef foutloos en sprong zo over de Zweed. In de tweede en ultieme finaleronde ging de Fredricson opnieuw in de fout, waardoor hij finaal op de vijfde plaats strandde. Steve Guerdat, die eerder al olympisch kampioen werd in Londen 2012, bleef ijzig kalm en loodste zijn tienjarige merrie Dynamix de Belheme naadloos over alle hindernissen zonder één balk te raken. De Zwitser is daarmee de enige die op het EK over vijf omlopen geen enkele fout maakte. Vorige week was Guerdat met Dynamix nog op de prestigieuze Brussels Stephex Masters. Niet voor de lucratieve GP, wel om Dynamix in enkele kleine nevenproeven conditioneel te onderhouden. Guerdat en Dynamix hadden dit weekend een belangrijkere afspraak. Olivier Philippaerts (H&M Miro) was de enige Belg in de finale. In de eerste ronde vielen er drie balken. Philippaerts, op het vorige EK nog goed voor brons, besloot daarmee zijn EK op de 21e plaats. .