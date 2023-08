VIDEO: Luka Doncic geeft meteen visitekaartje af op WK basketbal met 37 punten

Het WK basketbal is gisteren van start gegaan met een verrassend zware nederlaag van Frankrijk tegen Canada. Vandaag was het voor de basketbalfans onder meer uitkijken naar Luka Doncic en Team USA.

Doncic was in elk geval op de afspraak. De spelverdeler loodste zijn Slovenië naar een vlotte overwinning tegen Venezuela: 100-85. Doncic was heer en meester met liefst 37 punten, 7 rebounds en 6 assists.