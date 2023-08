Remco Evenepoel ging opvallende snor-weddenschap aan met Average Rob: "Maar het worden kattensprietjes"

In de documentaire is te zien dat Average Rob en Remco Evenepoel afspreken dat de wielrenner voor een halfjaar zijn snor laat groeien als hij één van de twee WK's wint - wat al gebeurde - én de Ronde van Lombardije.



"Nu ik erover nadenk is het voor mij eigenlijk sowieso een win-win", lachte de allesdoener bij Studio Brussel. "Maar wel je best doen in Lombardije hé, Remco. Want ik zie je nog één meter voor de lijn stoppen."

Waarop Evenepoel geamuseerd: "Rob, je weet toch dat er - zelfs als ik de snor een half jaar laat groeien - enkel maar wat kattensprietjes gaan uitkomen? Ik ga geen volle snor hebben zoals jij."