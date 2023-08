Opstap naar WK? Van Aert haalt zaterdag gravelfiets van stal: "Ik hoop wat op te steken van specialisten"

In september herneemt Wout van Aert de competitie in de Tour of Britain, maar de kopman van Jumbo-Visma heeft nog tijd voor een tussendoortje.

Zaterdag staat hij aan de start van Houffa Gravel, een graveltocht van 110 kilometer door het hart van de Ardennen in gravelparadijs Houffalize. Van Aert krijgt het gezelschap van onder meer Niki Terpstra en Jan Bakelants.

Voor Van Aert is het een goede test met het oog op het WK gravel op 8 oktober in het Italiaanse Veneto. "Ik heb nu even rust gehad, dus ik heb niet de beste conditie", zegt hij. “Maar het is fijn om het materiaal een keer te testen en te kijken hoe het er

aan toe gaat in zo’n wedstrijd."

"Ik hoop wat op te steken van de specialisten die aan de start staan. Het is leuk om te voelen hoe het allemaal werkt", aldus van Aert, "Ik vind het wel nuttig om op voorhand al een gravelwedstrijd gereden te hebben."

"Dit is een mooie kans, dicht bij huis. Ik rijd hier vooral omdat ik het leuk vind om te koersen en me te tonen aan mijn supporters en het publiek. En het gravellen is iets dat ik gewoon ook heel graag doe."