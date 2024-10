Zilver! Mechanische pech nekt Lotte Kopecky in laatste bocht van WK puntenkoers, thuisrijdster Leth pakt goud

zo 20 oktober 2024 14:32

Lotte Kopecky heeft haar wereldtitel in het WK puntenkoers net niet verlengd. Onze landgenote moest na een sterke race vrede nemen met het zilver. Op het moment dat ze aanzette voor de slotsprint kreeg ze af te rekenen met een kettingprobleem. Het goud in Ballerup, Denemarken, was voor de afscheidnemende thuisrijdster Julie Leth.

Lotte Kopecky reed alert in haar allerlaatste optreden dit seizoen. Al in de eerste sprint na 10 van de 100 ronden pakte ze 3 punten. Na 20 ronden deed ze er 2 bij en kwam ze mee aan de leiding.



De puntenkoers winnen doen je normaal met bonusrondes, de Amerikaanse olympische omniumkampioene Jennifer Valente pakte de eerste en kreeg er 20 punten bij. Net als de Australische Manly en de Japanse Ikeda.



Halfweg koers scheurde het peloton in 2 stukken en kwam Kopecky in het verkeerde stuk terecht. Verloren zaak? Neen, met een geweldige inspanning knalde ze naar de favorietengroep en pakte ze in één moeite ook een bonusronde.



Kopecky zou meedoen om de medailles. Maar ook thuisrijdster Julie Leth wilde haar carrière in schoonheid afsluiten. Ze maakte het publiek gek met een solo, die ze letterlijk ook afrondde. Met 40 punten kwam ze bovenaan te staan.



Op 15 ronden van het einde volgden Kopecky en de Nieuw-Zeelandse Wollaston met 35 punten op medaillekoers. Kopecky behield het overzicht en pakte ijzersterk uit in de voorlaatste sprint voor Leth.



Met 43 punten voor Leth en 40 voor Kopecky zou de slotsprint (met dubbele punten 10-6-4-2) de doorslag geven.

Dat was evenwel zonder de Ierse Gillespie en Manly gerekend. Die twee snelden ervandoor, een bonusronde zou de wereldtitel betekenen voor Gillespie.



Kopecky begreep het gevaar en ging in de achtervolging. De twee bleven evenwel voorop, zo moest Kopecky derde worden in de slotspurt voor het goud en mocht Leth niet scoren.



De Deense kleefde op onze landgenote. Toen die zich klaarmaakte om in de laatste bocht te sprinten, kreeg ze af te rekenen met een kettingprobleem. Ze kon niet sprinten, ook Leth liet lopen, want de titel was binnen.



De zaal ging uit zijn dak. Op haar 32e neemt Leth afscheid van de sport met 2 keer goud: gisteren in de ploegkoers en vandaag in de puntenkoers. Mooier kan het niet.