Emma Plasschaert "blij" met OS-ticket, maar ontgoocheld zonder WK-medaille: "Gezond verstand liet het afweten"

Dankzij haar zesde plaats op het WK behaalde Emma Plasschaert een olympisch ticket voor België in de ILCA 6-klasse én verzekerde ze zich ook meteen zelf van haar plaats op de Olympische Spelen van Parijs 2024.

"Dat is een opluchting", reageert Plasschaert. "Het was een van de doelen van het WK en ik ben superblij dat ik mijn olympisch ticket nu al op zak heb. Dat betekent dat volgend jaar volledig in het teken zal staan van de voorbereiding op Parijs 2024."

Maar echt tevreden met die zesde plaats kon de Belgische zeilster niet zijn. "Ik had zeker de ambitie om hier op het WK een medaille te pakken. We hebben ook redelijk veel tijd doorgebracht op de Noordzee om de stroming te leren kennen."

Plasschaert begon als leider aan de voorlaatste dag, maar op die dag liep het helemaal fout. "Mijn kennis en mijn gezond verstand lieten het op het verkeerde moment afweten." Weg was de kans om voor de derde keer wereldkampioen te worden.

"Ik liet twee hoge scores (31e en 22e plaats) noteren en zo viel ik van het podium en had ik ook geen kans meer om in de medaillerace nog plekjes te winnen." Die klap kwam hard aan. "Ik had het even moeilijk, ik was zeer ontgoocheld met het resultaat en met mijn prestatie.