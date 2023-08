Onze vliegende reporter Bavo Mortier is in Boedapest beland en op het WK atletiek houdt hij weer een dagboek bij met Maarten Vangramberen. Ons duo kaart na dag 1 na over de Nederlandse valpartijen, Taxi Bolt in de Hongaarse hoofdstad, de tijgerhaai van Hanne Claes in Australië en de mullet van kogelstootkampioen Ryan Crouser.