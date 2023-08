Napolitaanse kampioenenmaker Luciano Spalletti is de nieuwe bondscoach van Italië

Sinds hij Napoli een eerste Scudetto in 25 jaar schonk, is Luciano Spalletti een god in Napels. Toch koos hij er zelf voor om te stoppen op een hoogtepunt.

"Ik heb rust nodig", zei Spalletti, waarmee hij ook doelde op de bemoeienissen van de soms brutale voorzitter De Laurentiis.



Toch is het geen sabbatjaar of zelfs een afscheid geworden voor de 64-jarige Spalletti. Toen Roberto Mancini afgelopen zondag iedereen in snelheid nam door "om persoonlijke redenen" zijn afscheid bij de nationale ploeg van Italië aan te kondigen, schakelden ze bij de bond razendsnel.





Spalletti zal vanaf 1 september de Squadra Azzurra onder zijn hoede nemen. Zijn eerste opdracht wordt om Italië naar het EK van 2024 te loodsen, waar het zijn titel zou moeten verdedigen. De Italianen staan voorlopig maar 3e in hun groep, na Engeland en Oekraïne, zij het met minder matchen op de teller.