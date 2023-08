Twee op twee voor Lotte Kopecky! Ook in de puntenkoers knalt ze dominant naar goud op WK baanwielrennen

Kopecky was heer en meester in de puntenkoers.

De Belgische kopvrouw sprokkelde op spaarstand punten bij de eerste twee sprintjes en wanneer een grote kopgroep een gooi deed naar een bonusronde, vloog onze landgenote met een verschroeiende versnelling op en over alles en iedereen. Een eerste statement.





Enkel de Australische Baker en haar aartsrivale Evans konden in haar zog ook een winstronde boeken. Dat de medailles onder het drietal verdeeld zouden worden, was duidelijk.



In de volgende sprintjes pakte Kopecky vervolgens twee keer uit met een ferm manoeuvre, waardoor ze haar kloofje met Baker en Evans - die duidelijk over haar toerental was gegaan in de achtervolging - op kousenvoeten uitdiepte.

Baker probeerde in de laatste rondjes nog een ultiem slotoffensief in elkaar te timmeren, maar Kopecky controleerde de Australische autoritair en bolde zo naar haar tweede gouden medaille op dit WK. Al haar zesde wereldtitel op de piste.