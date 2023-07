Als twee honden vechten om een been? Na een aanval van Annemiek van Vleuten op de Col d'Aspin bleven enkel nog Demi Vollering en Kasia Niewiadoma in haar wiel over. Maar de 2 Nederlandse concurrentes spreken niet dezelfde taal. In de afdaling naar de Tourmalet lieten ze Niewiadoma zomaar wegrijden. Er werd zelfs geremd in de afzink. Van een patstelling gesproken.