WK atletiek: Wéér zilver voor Ingebrigtsen op de 1.500 meter, Moon en Kennedy delen goud in het polsstokspringen

clock 22:05 22 uur 05. Tot morgen! Met de finale van de 400 meter horden bij de mannen zetten we een punt achter de vijfde dag op dit WK. Het was een memorabele avondsessie, met de vijfde plaats van Cynthia Bolingo in de 400 meter-finale als Belgisch hoogtepunt. Marileidy Paulino maakte daarin haar favorietenrol waar. De finale van het polsstokspringen bij de vrouwen was van een ongezien niveau. Katie Moon en Nina Kennedy gaven elkaar geen duimbreed toe en deelden uiteindelijk het goud met een sprong over 4,90 meter. Op de 1.500 meter bij de mannen liet topfavoriet Jakob Ingebrigtsen zich wéér aftroeven door een Brit. Na Jake Wightman in Eugene vorige zomer, pakte nu zijn landgenoot Josh Kerr het goud.

clock 22:03 22 uur 03. Bolingo: "Heel tevreden, maar ik kan nog beter". Bolingo: "Heel tevreden, maar ik kan nog beter"

clock 21:59 21 uur 59. Ik heb genoten van dit moment. Vijfde van de wereld is echt ongelofelijk. Er had misschien nog meer in gezeten vanuit een andere baan. Dit geeft vertrouwen voor de toekomst. Cynthia Bolingo. Ik heb genoten van dit moment. Vijfde van de wereld is echt ongelofelijk. Er had misschien nog meer in gezeten vanuit een andere baan. Dit geeft vertrouwen voor de toekomst. Cynthia Bolingo

clock 21:55 21 uur 55. Warholm pakt overtuigend goud op de 400 meter horden. Warholm pakt overtuigend goud op de 400 meter horden

clock 21:54 21 uur 54. Goud voor Warholm! Karsten Warholm maakt het waar! De Noor maakt het verschil in de laatste rechte lijn en wint in 46"89. Kyron McMaster van de Britse Maagdeneilanden gaat op het einde nog voorbij de Amerikaan Rai Benjamin, die helemaal stilvalt en vrede moet nemen met brons. De Braziliaanse titelverdediger Alison Dos Santos is pas vijfde.

clock 21:47 21 uur 47. Warholm heeft wat recht te zetten. We sluiten de vijfde WK-dag af met de finale van de 400 meter horden bij de mannen. Karsten Warholm heeft daar wat recht te zetten na het WK in Eugene vorig jaar, toen hij na het nodige blessureleed pas zevende werd. De Noorse wonderboy is op de 400 meter horden regerend olympischkampioen, heeft al twee wereldtitels op zak en is ook wereldrecordhouder.



clock 21:45 21 uur 45. Moon en Kennedy delen het goud. Ook Moon slaagt er niet in bij haar derde poging op 4,95 meter. Katie Moon en Nina Kennedy moeten nu beslissen of ze een jump-off gaan doen of gewoon het goud delen. Lang duurt het overleg niet, met een omhelzing beslissen ze de wereldtitel te delen. Mooi moment.

clock 21:41 21 uur 41. Gedeeld goud. Moon en Kennedy slagen er ook bij hun tweede poging niet in om over 4,95 meter te gaan. Nog één kans voor de Amerikaanse en de Australische. Lukt het voor geen van beiden, dan delen ze het goud. Zoals Mutasz Barshim en Gianmarco Tamberi dat deden in het hoogspringen op de Spelen van Tokio.



clock 21:38 21 uur 38. Bolingo snelt naar de vijfde plaats in de 400m-finale. Bolingo snelt naar de vijfde plaats in de 400m-finale

clock 21:37 21 uur 37. Bolingo wordt vijfde! Marileidy Paulino snelt met een straat voorsprong naar de wereldtitel in 48"76. Natalia Kaczmarek is tweede, het brons is voor Sada Williams. Bolingo loopt een dijk van een wedstrijd. In de laatste rechte lijn pakt ze nog uit met een indrukwekkende eindsprint. Ze snelt nog net voorbij de Nederlandse Lieke Klaver naar de vijfde plaats in 50"33. Wat een knalprestatie!

clock 21:35 21 uur 35. Het is zover, Bolingo en co zitten klaar in de startblokken! . Het is zover, Bolingo en co zitten klaar in de startblokken!

clock 21:32 21 uur 32. De lat ligt op 4,95 meter. Nog even naar de strijd in het polsstokspringen. Kennedy probeert het op 4,95 meter. Een best aardige poging, maar ze tikt de lat aan. . De lat ligt op 4,95 meter Nog even naar de strijd in het polsstokspringen. Kennedy probeert het op 4,95 meter. Een best aardige poging, maar ze tikt de lat aan.

clock 21:28 21 uur 28. De weg naar goud ligt open voor Paulino. Marileidy Paulino is de topfavoriete voor het goud op de 400 meter. De atlete uit de Dominicaanse Republiek moest zowel op de Spelen in Tokio als op het WK in Eugene vrede nemen met zilver. Ze werd toen telkens geklopt door Shaunae Miller-Uibo uit de Bahama's, maar die hoeft Paulino nu niet te vrezen. Miller-Uibo beviel eind april nog van haar zoon Maicel en werd op dit WK in de reeksen weinig verrassend uitgeschakeld.



clock 21:27 21 uur 27. Wat kan Bolingo in de finale? We zetten ons op het puntje van onze stoel, want de finale van de 400 meter bij de vrouwen komt eraan. Een uniek moment voor de Belgische atletiek, want voor het eerst staat er met Cynthia Bolingo een Belgische atlete in die finale. Bolingo dook in de halve finales als eerste Belgische ooit onder de 50 secondenen zette met een Belgisch record van 49"96 de zevende tijd van alle finalisten neer. Kan ze zo'n toptijd nog eens herhalen?



clock 21:26 21 uur 26. Moon volgt het voorbeeld van Kennedy. Moon volgt het voorbeeld van Kennedy

clock 21:25 21 uur 25. Ook Moon over 4,90 meter! De lat trilt, maar ook Moon gaat over 4,90 meter! Wat een niveau in deze finale. Je zou bijna zeggen dat ze allebei goud verdienen. . Ook Moon over 4,90 meter! De lat trilt, maar ook Moon gaat over 4,90 meter! Wat een niveau in deze finale. Je zou bijna zeggen dat ze allebei goud verdienen.

clock 21:24 21 uur 24. Nina Kennedy gaat over 4,90 meter! Nina Kennedy gaat over 4,90 meter!