WK atletiek: Shericka Jackson schittert in 200 meter-finale met tweede beste tijd ooit, Lyles pakt derde wereldtitel op rij

Er werd met spanning uitgekeken naar de finales van de 200 meter en die losten de verwachtingen in. De finale bij de vrouwen werd er zelfs één voor de geschiedenisboekjes.

Shericka Jackson was een paar maten te groot voor de concurrentie. De 29-jarige Jamaicaanse stormde naar haar tweede wereldtitel op rij in een kampioenschapsrecord van 21"41.



Goed voor de tweede tijd ooit en amper 7 honderdste seconde boven het stokoude wereldrecord van de Amerikaanse Florence Griffith-Joyner uit 1988 (21"34, red.). Het zilver was voor de Amerikaanse Gabby Thomas in 21"81, het brons ging in 21"92 naar haar landgenote Sha'Carri Richardson, kersvers wereldkampioene op de 100 meter.

Noah Lyles had zijn zinnen gezet op het wereldrecord van Usain Bolt (19"19) en mikte zelfs op 19"10. Dat lukte niet, maar de 26-jarige Amerikaan pakte in 19"52 wel overtuigend zijn derde opeenvolgende wereldtitel op de 200 meter.



Eerder op dit WK was hij ook al de beste op de 100 meter. Het is van al van 2015 geleden dat een sprinter nog de dubbel pakte op een WK, toen slaagde de Jamaicaanse legende Usain Bolt daarin.

De 19-jarige Erriyon Knighton deed één plaatsje beter dan vorig jaar in Eugene en werd tweede in 19"75, het brons was voor Letsile Tebogo uit Botswana in 19"81.