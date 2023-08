WK atletiek: Timothy Herman stoot door naar finale speerwerpen, hoogspringster Merel Maes strandt in de kwalificaties

Na heel veel blessureleed in de voorbije jaren stond Timothy Herman voor het eerst op een WK. De speerwerper verraste dit jaar vriend en vijand met zijn Belgische recordworp van 87,35 meter op de Golden Meeting in Nairobi en veroverde zo ook zijn WK-ticket.



Herman begon matig met 73 meter, maar gooide de speer bij zijn tweede poging 80,11 meter ver. Daarmee werd hij elfde, net voldoende om met de top 12 door te stoten naar de finale. Die staat zondagavond op het menu.



"Ik had gehoop om in de finale te staan, maar dat is geen evidentie. Ik heb er alles aan gedaan om me zo goed mogelijk voor te bereiden. Bij de eerste worp was ik misschien te nerveus, de tweede worp was beter, maar ik had nog geen goed gevoel. Ik hoop om beter te doen in de finale. Daar zou ik graag 83 meter werpen en de top acht halen."



Voor Herman is de finale een beloning voor zijn volharding, maar de speerwerper wou ook zijn entourage bedanken. "De volharding zorgt ervoor dat ik hier sta, maar achter de schermen zijn er heel veel mensen die er alles aan doen om mij zo goed mogelijk aan de start te krijgen."

"Ik heb twee maanden onbetaald verlof genomen in samenspraak met mijn vrouw. Dat zorgt natuurlijk voor extra druk, maar daardoor weet je ook waarvoor je het allemaal doet. Het was het dus waard."