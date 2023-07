Tibo De Smet loopt olympische limiet op de 800 meter in Ninove

Tibo De Smet had tot voor vanavond op de 800 meter een persoonlijk record staan van 1'44"89, een tijd die hij een jaar geleden liep in Heusden.



Op de Flanders Cup in Ninove deed De Smet een kleine hap van die tijd, die hem net in staat stelde om onder de olympische limiet te duiken van 1'44"70. 1'44"53 is nu de beste tijd van De Smet.



De 24-jarige De Smet werd in Ninove naar de snelle chrono gestuwd door de Marokkaan Abdelati El Guesse, die hem net kon kloppen op de finish.



Met zijn tijd mag de loper van atletiekclub Gent niet alleen naar het WK later deze zomer in Boedapest, maar ook naar de Olympische Spelen in Parijs volgend jaar. Het Belgisch record is nog altijd in handen van Ivo Van Damme, die bijna 50 jaar geleden 1'43"86 liep in de olympische finale.