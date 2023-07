Carlos Rodriguez (4e) zit in het wiel van Jonas Vingegaard en valt: "Zo zie je maar, hé..."

Carlos Rodriguez probeert vandaag nog naar het podium te wippen, maar de Spanjaard van Ineos Grenadiers heeft zijn opdracht nog wat lastiger gemaakt na een val in het begin van de 20e etappe. Hij zat in het wiel van de gele trui en schoof weg in een bocht. Sepp Kuss, de rechterhand van Vingegaard, werd meegesleurd. Met een stevige hoofdwonde moeten ze allebei door de Vogezen klauteren. Het deed José De Cauwer nog eens beseffen dat je, vanuit het perspectief van Vingegaard, nooit zeker mag zijn van je stuk.