Jonge Red Dragons worden zevende op WK U21 na vlotte overwinning tegen Thailand

Zaterdag verloren de Belgen hun eerste klassementsmatch met 3-0 van Polen.

Het team met aanvoerder Ferre Reggers was naar de duels om posities vijf tot acht verwezen na de tweede groepsfase. Daarin werden ze vierde en laatste na nederlagen tegen Brazilië (1-3), Argentinië en Italië (allebei 2-3).

In de eerste groepsfase eindigde België als runner-up van zijn groep achter Argentinië, dat met 2-3 te sterk was, maar voor Tsjechië (3-0) en de Verenigde Staten (3-1).

Op het vorige WK, in 2021 in Italië en Bulgarije, eindigden de jonge Belgen als vijfde, hun beste prestatie ooit na drie deelnames. In 2011 werden de jonge Red Dragons in Brazilië negende, twee jaar daarvoor debuteerden ze met een zesde plaats in India.

De finale wordt zondag gespeeld tussen titelverdediger Italië en Iran. Bulgarije en Argentinië strijden om brons.