Vier op een rij voor Kool in Baloise Ladies Tour, vanmiddag nog tijdrit in Knokke-Heist

82 km van Breskens naar Knokke-Heist, dat was de opdracht vanochtend voor het peloton. Al meteen bij de start schoot de Deense Ellen Klinge ervandoor, alleen Sofie van Rooijen kon nog de oversteek maken. De Nederlandse was ook gisteren al mee in de vlucht van de dag.



De Amerikaanse Alia Shafi lanceerde nog een fameuze tegenaanval, maar in de wind langs de Nederlands-Belgische kust strandde ze op 10 seconden van het duo. Dat reed meer dan 2 minuten bij elkaar, maar de sprintersrit maakte zijn naam waar.



Het peloton viel de twee ruim op tijd in de nek, even kreeg een kopgroep van 6 nog wat ruimte, maar leidster Kool en haar sterke Team DSM namen toen het heft in handen.



Ze trokken zo stevig door dat het samengetroepte peloton in de wind eerst in tweeën en daarna in meerdere stukken brak.



In de laatste 10 km kende Marthe Truyen nog pech, maar Fenix-Deceuncink bracht haar nog tijdig terug. Team DSM hield het tempo zo hoog dat er geen aanvalspogingen meer kwamen, Kool ging al van ver aan om haar sprintzege van de voorbije dagen moeiteloos te herhalen.



In de laatste hectometers ging nog een deel van het peloton tegen de grond, toen achteraan een renster tegen de eerste hekken aanknalde.



Brand en Norsgaard, de nummers twee en drie in het klassement, eindigden ook op die plaats in de daguitslag. Omdat de etappe korter was, waren er geen 10, 6 en 4 bonusseconden te verdienen, maar wel 6, 4 en 2.



Kool begint vanmiddag met 18 seconden voorsprong op Brand en 21 op Norsgaard aan de laatste opdracht: een tijdrit van 17,1 km in Knokke-Heist. De eerste renster vertrekt om 17.30u, Kool als laatste om 19.34u.