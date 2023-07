BEKIJK: Chaos na grote valpartij in peloton, 14e rit werd ruim 20 minuten geneutraliseerd

De beginfase van de 14e etappe in de Tour de France is ontsierd door een zware valpartij in het peloton. Een flinke tros renners ging tegen de vlakte. Onder meer Tom Pidcock, Maxim Van Gils, Wilco Kelderman, Louis Meintjes, Egan Bernal, Sepp Kuss, Ion Izagirre en Jai Hindley waren bij de slachtoffers. De wedstrijdleiding greep meteen in en neutraliseerde de koers.